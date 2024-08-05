Mudurnu'da minikler hem dini bilgiler öğreniyor hem de sosyalleşiyor - Son Dakika
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Yerel

Mudurnu'da minikler hem dini bilgiler öğreniyor hem de sosyalleşiyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Kur'an kursunda öğrenciler, dini bilgileri öğrenirken aynı zamanda sosyal etkinliklere katılıyor. Cami İmamı Muhammed Özkan'ın öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle minikler, camiyi sevmeyi öğreniyor.

05.08.2024 12:02
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kur'an kursu eğitimlerine giden minikler, hem dini bilgileri öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Öğrenciler, Hüsamettindere köyünde Cami İmamı Muhammed Özkan'ın eğitim verdiği camiye her sabah bisikletleriyle geliyor. Öğrencilerin hevesle geldiği camide her gün Kur'an-ı Kerim okunarak, çeşitli etkinlikler yapılıyor. Muhammed Özkan, öğrencileri camiye teşvik etmek hedefiyle kendi geliştirdiği oyunları oynatıyor.

Öğrencilere camiyi sevdirmek için gayretle çalıştığını ifade eden Muhammed Özkan, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz Kur'an kursları başladı. Öğrencilerimize dini bilgileri öğretmenin yanı sıra elimizden geldiğince camiyi sevdirebilmek için gayretle çalıştık. Şu anda kursta 26 kayıtlı öğrenci var. Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Yasin-i Şerif'i ezberleyenler var. Her pazartesi günü öğrencilerimize kahvaltı etkinliğimiz oluyor, her çarşamba günü çiğ köfte yoğurup öğrenciler birlikte yiyoruz. Her cuma günü de öğrencilerimize dondurma ikramımız var" dedi.

Dini bilgileri eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Betül Önal, "Buraya yaz Kur'an kursuna dini bilgileri öğrenmek için geliyoruz. Hocamızı da çok seviyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudurnu'da minikler hem dini bilgiler öğreniyor hem de sosyalleşiyor - Son Dakika

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