Bolu\'da pazarda fiyat ve tartı denetimi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde zabıta ekiplerince pazar tezgahlarındaki teraziler ve ürünler tek tek kontrol edildi.

Mudurnu'da her cumartesi günü kurulan halk pazarında Mudurnu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketleri, pazar içi yerleşim düzeni ve tartılar incelendi. Zabıta ekipleri, fiyat etiketi bulunmayan tezgahları tespit ederek esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, denetimleri aralıksız sürdüreceğini bildirdi. - BOLU