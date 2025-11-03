Mudurnu'da Şap Hastalığı Karantinası - Son Dakika
Mudurnu'da Şap Hastalığı Karantinası

Mudurnu\'da Şap Hastalığı Karantinası
03.11.2025 22:35
Bolu Mudurnu'da şap hastalığı nedeniyle 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 18 köy ve 4 mahallede geniş çaplı karantina uygulaması başlatıldı, Mudurnu Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Bolu, şap hastalığı paniği yaşıyor. Mudurnu İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçe merkezine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde görülen şap vakası nedeniyle, çok sayıda mahalle için karantina kararı alındı.

18 KÖY VE 4 MAHALLEDE KARANTİNA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı Köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı.

Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Öte yandan hastalığın yayılma riskine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı. Yetkililer, üreticilerin ve vatandaşların karantina kurallarına titizlikle uymalarını, hastalık belirtileri görülen hayvanlar hakkında derhal ilgili kurumlara bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karantina, Mudurnu, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

