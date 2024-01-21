Mudurnu\'dan Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde umre kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Mudurnu'da kutsal topraklara giden 17 kişi dualarla uğurlandı. Mudurnu Yıldırım Beyazıt Cami önünde program düzenlendi. Yakınlarını umreye uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlama programında dualar edildi
Umreye gidecek kafilenin içinde yer alan imam hatip Eyüp Acar, "Kutsal topraklara ilçemizden 17 kişi gidiyor. 20 günlük bir ziyareti tamamlayıp geleceğiz inşallah. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. - BOLU
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