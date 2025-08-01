Mudurnu\'ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine atanan Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki görev yerinden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Tokgöz, ilçeye gelerek mesaisine başladı.

Tokgöz, makamında yaptığı açıklamada, Mudurnu'nun huzur ve güvenliğinin sağlanması için ekibiyle birlikte gayretle çalışacaklarını belirtti. - BOLU