Bolu'nun Mudurnu ilçesine atanan Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki görev yerinden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Tokgöz, ilçeye gelerek mesaisine başladı.
Tokgöz, makamında yaptığı açıklamada, Mudurnu'nun huzur ve güvenliğinin sağlanması için ekibiyle birlikte gayretle çalışacaklarını belirtti. - BOLU
Son Dakika › Yerel › Mudurnu'ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?