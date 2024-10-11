Günyüzü İlçe Müftüsü Muzaffer Arslan, emekli din görevlilerini ziyaret etti.
Müftü Arslan, Günyüzü İlçesinde ve mahallelerinde imamlıktan emekli, Kemal Uğurhan ve Mustafa Şen' i ziyaret etti. Arslan "Yıllarca Günyüzü İlçemize hizmet eden emekli imamlarımıza vefa ziyaretinde bulunduk. Emekli imamda desek onlar bizim büyüklerimiz. Allah Kemal ve Mustafa amcamıza hayırlı ömür versin" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Müftü Arslan'dan Emekli Din Görevlilerine Ziyaret - Son Dakika
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