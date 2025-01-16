Müftü İmamoğlu Kur\'an Kursunu Ziyaret Etti

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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt ile birlikte merkez Karşıyaka Mahallesinde bulunan Davut-Ayşe Okyar Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Müftü İmamoğlu, Kur'an Kursu ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Müftü İmamoğlu, öğrencilere başarılar, Kurs Yöneticisi ve Kur'an Kursu öğreticilerine de kolaylıklar diledi. Müftü İmamoğlu, belirli aralıklar Kur'an Kursu ziyaretlerini sürdüreceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR