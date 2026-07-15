Müftü Murat Yılmaz'a Veda Kahvaltısı - Son Dakika
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Müftü Murat Yılmaz'a Veda Kahvaltısı

Müftü Murat Yılmaz\'a Veda Kahvaltısı
15.07.2026 11:56
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Çeşme İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, yeni görevine geçerken kamu yöneticileriyle veda kahvaltısında buluştu.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 5 yıldır İlçe Müftüsü olarak görev yapan ve Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcılığına atanan Murat Yılmaz, ilçedeki kamu yöneticileriyle veda kahvaltısında bir araya geldi. Yılmaz, görev süresince uyum ve iş birliği içinde çalıştığı kamu yöneticilerinden helallik istedi.

Çeşme'de görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri, Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Çeşme Müftüsü Murat Yılmaz için düzenlenen veda kahvaltısında buluştu. Kahvaltıda konuşma yapan Müftü Murat Yılmaz, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü Çeşme İlçe Müftülüğü görevi boyunca kamu yöneticileriyle uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Çeşme'de güzel hatıralar biriktirdiğini belirten Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Görev yaptığım süre içerisinde sizlerle güzel hatıralarımız oldu. Uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaktan gerçek anlamda hem onurluyum hem de mutluyum. Ancak görevler gelip geçicidir. Ben asıl olanın, geride bırakılan güzel hatıralar olduğuna inanıyorum."

Beş yıllık görev süresinin nasıl geçtiğini anlamadığını dile getiren Yılmaz, görev yaptığı süre boyunca kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdiğini söyledi. Yılmaz, "Hiç kimsenin kalbini kırmadığımı düşünüyorum. Böyle bir durum olduysa hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana varsa haklarım helal olsun. Sizlerden de helallik talep ediyorum" dedi.

Yeni görevine Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı olarak devam edeceğini belirten Murat Yılmaz, Çeşme'de birlikte görev yaptığı yöneticilere kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Afyonkarahisar'da da bir kapınızın, bir evinizin olduğunu unutmayın. Yolunuz düşerse gelmeniz bizleri mutlu eder, şeref verirsiniz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Müftü Murat Yılmaz'a kamu yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler sunuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müftü Murat Yılmaz'a Veda Kahvaltısı - Son Dakika

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