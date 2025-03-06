Müftü Turan'dan Esnafa Ramazan Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Müftü Turan'dan Esnafa Ramazan Ziyareti

Müftü Turan\'dan Esnafa Ramazan Ziyareti

Gediz'de Müftü Turan, esnaflara Kur'an hediye ederek Ramazan'ın manevi önemini vurguladı.

06.03.2025 11:16
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Müftü Sebahattin Turan, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı Ramazanlar, bol kazanç ve bereketli işler dileyen Müftü Turan, Ramazan'ın Kur'an ayı olduğunu vurgulayarak esnafa Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Müftü Sebahattin Turan, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek, "Ramazan, Kur'an'ın indirildiği mübarek bir aydır. Bu ayda ibadetlerimizi artırmalı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz. Esnafımızın fedakarca çalışmasını takdir ediyor, kendilerine hayırlı işler diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise Müftü Turan'a teşekkür ederek, bu anlamlı hediyeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Gediz, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müftü Turan'dan Esnafa Ramazan Ziyareti - Son Dakika

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