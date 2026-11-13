Müftü Yardımcısı Tatlı, Bayburt'ta öğrencilere öfke anında sakin kalmayı önerdi - Son Dakika
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Müftü Yardımcısı Tatlı, Bayburt'ta öğrencilere öfke anında sakin kalmayı önerdi

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Müftü Yardımcısı Tatlı, Bayburt\'ta öğrencilere öfke anında sakin kalmayı önerdi
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Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda 'Evdeki İletişim: Dinle, Anla, Sev' konulu sohbet gerçekleştirdi. Tatlı, programda öğrencilere öfke anında sakin kalmalarını ve kırıcı ifadelerden kaçınmalarını tavsiye etti.

Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi kapsamında Bayburt Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda 'Evdeki İletişim: Dinle, Anla, Sev' konulu sohbet gerçekleştirdi.

Programda aile içi iletişimin sağlıklı yürütülmesinde dinlemenin, karşılıklı anlayışın ve sevginin önemi üzerinde duruldu. Tatlı, sağlıklı iletişim için aile üyelerinin birbirlerini anlamaya çalışmasının, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmesinin gerekliliğine değindi.

Ailenin insan hayatındaki en büyük değer olduğunu vurgulayan Tatlı, öğrencilere öfke anında sakin kalmaları, aile bireyleriyle iletişimlerinde kırıcı ifadelerden kaçınmaları ve sorunları karşılıklı anlayışla çözmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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