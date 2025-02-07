Muğla Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Muğla Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası

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Muğla Adliyesi'nde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına büyük ilgi oldu.

07.02.2025 13:31
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Muğla Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

MUĞLA - Türk Kızılayı tarafından Muğla Adliyesi önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan stoklarının azalması nedeniyle düzenlenen kampanyaya Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün de kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kan bağışı etkinliğinde konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Kızılay'ın kan stoklarının kış aylarında azaldığına dikkat çekerek, "Kızılay tarafından adliyemize ve baro başkanlığımıza yapılan çağrı üzerine bu kampanyayı düzenledik. Muğla Adliyesi olarak hakimlerimiz, savcılarımız, adliye personelimiz ve avukat meslektaşlarımız yoğun katılım gösteriyor. Vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Çünkü hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Kampanyaya destek veren meslektaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı kampanyası gün boyu devam ederken, etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi. Kızılay yetkilileri, bağışlanan kanların acil ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

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