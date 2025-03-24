Muğla Barosu Avukatlarından İstanbul Barosu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Muğla Barosu Avukatlarından İstanbul Barosu'na Destek Yürüyüşü

Muğla Barosu avukatları, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına tepki yürüyüşü düzenledi.

24.03.2025 18:35
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Barosu avukatları, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınması kararına tepki göstererek yürüyüş yaptı. Baro Başkanı Levent Akgün, "Bu karar, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince güvence altına alınan adil yargılanma hakkı ile açıklama ve ispat hakkına aykırı olmasının yanında, yargının kurucu unsuru olan savunmayı da susturmaya yöneliktir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Barosu yöneticilerine açtığı davada Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevlerine son verilmesine tepki gösteren Muğla Barosu avukatları yürüyüş düzenledi.

"Unutma Adaylet Mülkün Temelidir" yazısı asılan Baro hizmet binası önünde bir araya gelen avukatlar, üzerlerinde cüppeleriyle Sınırsızlık Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte ellerinde, "Avukata saldırı, adalete saldırıdır", "Herkes için adalet, adalet için avukat" yazılı dövizler taşıyan avukatlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Muğla Barosu yönetim kurulu adına basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Levent Akgün, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği üzere, 21 Mart 2025 Cuma günü İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Barosu Genel Kurulunun iradesi ile seçilmiş olan İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri haklarında görevden alınmaları talebi ile açılan davada hukuka aykırı bir şekilde kabul kararı vermiştir. Bu karar, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince güvence altına alınan adil yargılanma hakkı ile açıklama ve ispat hakkına aykırı olmasının yanında, yargının kurucu unsuru olan savunmayı da susturmaya yöneliktir. Ancak bilinmelidir ki, savunmanın asli unsuru olan Barolar asla susturulamaz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açmış olduğu bu davada, baro yönetiminin 'amaç dışı faaliyet yürüttüğü' iddiasında bulunmuş ise de yapılan yargılama sırasında ilk derece mahkemesi Anayasa'ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'nden görüş alınması taleplerini reddetmiştir."

Akgün'ün konuşmasının ardından avukatlar, Sınırsızlık Meydanı'nda oturma eylemi başlattı, eylem, saat 19.00'da sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Barosu Avukatlarından İstanbul Barosu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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