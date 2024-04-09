Muğla Bölge trafik ekiplerinden örnek teşkil edecek proje
MUĞLA - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan "Söz ver projesi" bayram öncesi faaliyete geçirildi.
1 yıl boyunca devam edecek olan "Söz ver projesi" otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmaları amacıyla düzenlendi. Proje çerçevesinde otobüslerde bulunan yolcular emniyet kemerini takıp takmadıkları sivil ekipler tarafından denetleniyor. Projede emniyet kemerini takan yolcular gidecekleri bölgeye kadar kemeri çıkarmadıkları ekipler tarafından kontrol ediliyor. Proje çerçevesinde yolculara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.
Muğla il Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik komiseri Alperen Aykırı" Muğla Denetleme Şube Müdürlüğü olarak Bayram süresince tedbirlerimizi illerimiz ve ilçelerimizde dahil olmak üzere 2 katına çıkardık. Bu süreçte Bayram trafiğini oluşa bilecek yoğunluklara ve kazalara karşı tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için görevimizin başındayız. Bu çerçevede Bölge trafik şube müdürlüğü olarak faaliyete geçirmiş olduğumuz "söz ver projesi" çerçevesinde otobüs denetiminde yolcularımızın emniyet kemeri kullanımında dikkat çekerek oluşan kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının yolcularının emniyet kemeri kullanmamasından kaynaklı otobüs içinde savrulmalar veya otobüslerin üzerlerine devrilmeleri sonucu gerçekleştiğini belirterek onlardan emniyet kemeri takmaları konusunda bir söz ver istiyoruz. Bu söz ver projesi çerçevesinde onlara küçük bir emniyet kemerleri ve trafik ihlallerini uymaları ile hatırlatıcı ve farkındalık oluşturmak amacı ile küçük hediyelerimizi veriyoruz. Bu otobüslerde 'de görevlendirdiğimiz sivil trafik personelleri varış süresi boyunca sürücüleri ve yolcuları denetleyerek emniyet kemeri kurallarına uyup uymadığını takibini yapıyor. Varış noktasına ulaştığında ise eğer sözlerini tuttular ise yolcularımız onlara teşekkür ederek görevlerini sonlandırıyorlar. Bayram boyunca her hangi bir kaza ve yaralanma olayı yaşanmaması adına görevimizin başındayız vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden 'de kurallara uymaları konusunda önemle rica ediyoruz "dedi.
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