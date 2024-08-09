Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK borçlarının gündeme getirilmesini eleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK borçlarının gündeme getirilmesini eleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK borçlarının bu dönemde gündeme getirilmesini yerel yönetimlerin hizmetlerini engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi. Aras, belediyelerin gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapıldığını da belirtti.

09.08.2024 17:09  Güncelleme: 23:11
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK borçlarının bu dönemde gündeme getirilmesini yerel yönetimlerin hizmetlerini engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirerek, "Yerel seçimlerde birçok belediye başkanı değişti ve önceki dönemden büyük borçlar devralındı. SGK'ya borcu olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak SGK borçlarının gündeme bu dönem getirilmesini manidar buluyorum. Belediyeler ya SGK'ya borç ödeyecek ya personele maaş ödeyecek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı meclis toplantısı, Başkan Aras başkanlığında yapıldı. 17 maddenin görüşüldüğü toplantıda Başkan Aras, belediyelerin SGK borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aras, merkezi bütçeden gelen gelirlerin giderleri karşılamadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Yerel yönetimler olarak gelirlerimiz sabit kalırken giderlerimiz artıyor. Özellikle ilçe belediyelerimizin gelirlerinin büyük çoğunluğu ya merkezi bütçeden gelen paylara ait ya da emlak vergilerine ait durumda. Emlak vergileri yılda bir tekrar değerlendiriliyor. O yüzden belediyelerimizin SGK borcu oluyor. SGK'ya borcu olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak SGK borçlarının gündeme bu dönem getirilmesini de manidar buluyorum. Yerel seçimlerde birçok belediye başkanı değişti ve önceki dönemden büyük borçlar devralındı. Tasarruf tedbirleri sonrası SGK borçlarının gündeme getirilmesini yerel yönetimlerin halka dokunan hizmetlerini engellemeye yönelik bir durum olarak değerlendiriyorum. Belediyeler ya SGK'ya borç ödeyecek ya personele maaş ödeyecek. Bu sebeple belediye gelirlerinin artırılması için de bir çalışma yapıyoruz. Bunlardan ilki; motorlu taşıtlar vergisinden belediyelere oran bırakılması. Sokakları, caddeleri belediyelerimiz yapıyor, temizliyor. MTV'nin en azından belli bir bölümünü belediyelere ayırmak gerekiyor. İkincisi de merkezi bütçeden ayrılan payların yerleşik nüfusa göre değil şehirlerin turizmle artan nüfusları göz önüne alınarak belirlenmesini istiyoruz. Buraya gelen turistin kente bıraktığı bazı hasarlar var. Trafik, plaj kullanımı, ürettiği çöpler, kullandığı su ve kanalizasyon bunlar kente birçok hasar bırakıyor. Karşılığında ise hiçbir gelir elde edemiyoruz. Buradaki büyük şirketlerin vergi merkezleri İstanbul ve Ankara'da olduğundan; vergiden de pay alamıyoruz. Bunun önüne geçmek için de buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için kullanma bedeli olarak bir bedel ödesin. Bunun çalışmasını da yapıp yakında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza da sunacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin SGK borçlarının gündeme getirilmesini eleştirdi - Son Dakika

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