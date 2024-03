Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Yerel

Kadın emeğinin ve cesaretinin dünyayı daha yaşanır bir yer yaptığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün her şeyi borçlu oldukları emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türk tarihine bakıldığında Türk kadını daima baş üstünde tutulmuş, kadına her zaman değer verilmiştir. Özellikle Atatürk devrimleri ve ilkeleri ile aydınlanan Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara demokratik hakları verilmiş, kadınlar sosyal hayatta hak ettikleri yerlerini almıştır. Nene Hatun'dan, Kara Fatma'ya, Halide Edip'ten Sabiha Gökçen'e cesaretleri, yürekleri, fedakarlıkları ile tarih yazan kadınlarımızı Bahriye Üçok'lar, Türkan Saylan'lar izlemiş ve ülkemiz her alanda kadınlarımızın omuzlarında yükselmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da kadınlarımız, ülkemizde geleceğe güven ve umutla bakmamızı sağlayacak ana aktörler olacaktır. Muğla'mızda, Büyükşehir Belediye'mizde de başrolde hep kadınlarımız vardır. Belediyemizin her kadrosunda kadın emeği, cesareti ve fedakarlığı ile Muğla'mıza gururla birlikte hizmet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Dünya'da her şey kadının eseridir" sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınlarımızın emeği, cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA