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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı. Bu dağıtım ile birlikte toplamda 9 ilçede 379 kadın üreticiye 1137 adet kıl keçisi desteği sağlanmış oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı
29.12.2023 - 16:03,
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığının gelişmesi için Seydikemer ilçesinde 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bugüne kadar 9 ilçede 379 kadın üretecimize 1137 adet kıl keçisi desteği sağladık" dedi.

Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi Projesi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Seydikemer ilçesinde düzenlenen kıl keçisi dağıtım törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır ve vatandaşlar katıldı.

Kıl Keçisi Dağıtım Töreni'nde konuşan Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından 52 kadın üreticimize kıl keçesi dağıtımı için buradayız. Tarım ve hayvancılığa verdiği destekten ve ilçemize yaptığı yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkürler ederim" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye ve Seydikemer ilçelerimize büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" diye konuştu.

BAŞKAN GÜRÜN: "ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla'da nüfusumuzun yüzde 55'i kırsalda yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızda tarıma, üreten köylümüze ayrı bir önem verdik. Kurduğumuz tarım laboratuvarıyla hangi topraktan hangi ürünle en fazla verim elde ederiz çalışmasını yaptık. Yerel Tohum merkezi, deneme bahçeleri, meyve sebze kurutma tesisi, ipekböcekçiliği, meyve fidanı, yem bitkisi dağıtımı gibi birçok yenilikçi projeyi Muğla'mızda hayata geçirdik. Üretmek için çabalayan çiftçimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"379 KADIN KEÇİ ÜRETİMİ YAPIYOR"

Başkan Gürün, "Kadınların üretime katılması, üretime kadın eli değmesi, kadının toprağına sahip çıkması çok önemlidir. Üretimin ana aktörü her zaman kadındır. Keçi üretimi gerçekten çok önemli. Etin kilosunun kaç lira olduğunu biliyorsunuz. Keçi üretiminin ne kadar önemli olduğunu şimdi görüyoruz. Bugün üniversiteyi bitirmiş 30 kadın keçi üretimi yapıyor. Ciddi anlamda ekonomik girdi sağlıyorlar. Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca, Ula, Fethiye'de 379 kadın keçi üretimi yapıyor. Bugüne kadar 1137 keçi dağıtımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, 52 kadın üreticiye 156 adet kıl keçisi dağıttı - Son Dakika
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