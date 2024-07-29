Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuklarla Mizah ve Karikatür Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuklarla Mizah ve Karikatür Şenliği Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için düzenlediği Mizah ve Karikatür Şenliği'nde karikatür sanatının önemli isimlerini ağırladı. Şenlik, üç ilçede büyük ilgi gördü.

29.07.2024 18:42
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Büyükşehir Mizah ve Karikatür Şenliği'ni çocuklarla buluşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı 'Mizah ve Karikatür Şenliği' üç ilçede büyük ilgi gördü.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi önemli sanat dallarından olan karikatürü çocuklara tanıtmak ve yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla Mizah ve Karikatür Şenliği düzenledi. Karikatür sanatının önemli isimleri Muğla'nın ilçelerinde çocuklarla buluştu. 5 gün boyunca devam eden şenlik Menteşe'nin Ortaköy Mahallesi'nde başladı. Mizah ve Karikatür Şenliği daha sonra Menteşe'nin Bayır ve Yenice, Yatağan'ın Bencik son olarak Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlendi.

Şenlikte önemli isimler yer aldı

Mizah ve Karikatür Şenliği'nde ünlü isimler Mizah yazarı Savaş Ünlü, karikatür sanatçıları Halit Kurtulmuş ve Birol Çün'ün çalışmaları dikkat çekti. Bunun yanı sıra şenliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Ayça Sesigür ve Araştırma Görevlileri Kahraman Kılıç ile Umut Reyhanlı da çizim atölyeleri ile katkı sundu.

Hüseyin Uçar: "Çocuklar çok mutlu"

Mizah ve Karikatür Şenliği'nde konuşan Ortaköy Muhtarı Hüseyin Uçar, "Çocuklar mutlu. Sanat ve spor ile iç içeler. Yaz aylarını iyi değerlendirmeleri açısından böyle etkinlik düzenlendi. İnşallah böyle güzel bir etkinliğimiz daha olur. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Hafta içi erken saatte olmasına rağmen katılım güzeldi.

Karikatür sanatçısı Halit Kurtulmuş, "Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bizler çok eğlendik, çocuklar da çok eğlendi. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinliğe katıldım. Fakat buradaki ilgili ben başka yerde göremedim diyebilirim" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar, "Yüz boyama yaptık, masa tenisi oynadık, futbol oynadık. Şarkı söyledik. Eğlenceli idi" dediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuklarla Mizah ve Karikatür Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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