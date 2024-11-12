Muğla Büyükşehir Belediyesi Köy Kahvehanelerinde Kooperatifçilik Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Köy Kahvehanelerinde Kooperatifçilik Toplantıları Düzenliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Köy Kahvehanelerinde Kooperatifçilik Toplantıları Düzenliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatifçiliği geliştirmek için köy kahvelerinde bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerle bir araya gelen belediye, kooperatif kurulumu ve markalaşma konularında bilgi veriyor.

12.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi üretimde kooperatifçiliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak için köy kahvelerinde toplantılara başladı.

Verimli toprakları ile tarım kenti olan Muğla'da üreticilere her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi özellikle geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan kırsal mahallelerde kooperatifçiliği yaygınlaştırmak için kahvehanelerde halk buluşmalarına başladı. Sosyal belediyecilik alanında yerinde yönetim anlayışı ve halkla birebir iletişim kurarak yapılan toplantılarla üretimde kooperatifleşmenin önemi ve markalaşma gibi birçok konu ele alındı.

Köy kahvehane bilgilendirme toplantıları Yatağan ile başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde kahvehanelerde düzenlediği toplantılara Yatağan ilçesi Akgedik, Konak ve Yeniköy Mahalleleri'nde başladı. Akgedik, Konak ve Yeniköy Mahalleleri'nin kadın muhtarlarının mahallelerinde kooperatif kurulmasına yönelik talepleri Büyükşehir Tarımsal ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlarla birlikte mahallelerinde ele alındı ve köy kahvehanesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kooperatifçilikte kuruluş öncesi neler yapılması gerektiği, kooperatif mevzuatı, ana sözleşme hazırlama aşamaları ve kuruluş sonrası yapılacak aşamalar vatandaşlara uzman ekipler tarafından anlatıldı.

Muğla Tarım Güçbirliği çalışmaları üreticilere anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme toplantıları Bozüyük-Kapubağ-Gökpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi doğrultusunda kooperatif ortaklarıyla birlikte köy kahvesinde gerçekleştirilen toplantı ile devam etti. Bu toplantıda Büyükşehir ekipleri tarafından üreticilere süt ve süt ürünlerinin geliştirilmesi, markalaşma, üretimhane konusu, süt ve süt ürünleri konusunda faaliyet gösteren diğer kooperatiflerin çalışma esasları konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Büyükşehir ekipleri köy kahvehane toplantılarında Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi çatısı altında yapılan iş birlikleri, satın alma, satış ve pazarlama konularında yapılması gerekenler hakkındaki tecrübelerini de katılımcılara aktarıyor. Köy kahvehane toplantıları Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam etti. Bilgilendirme toplantıları Muğla'nın 13 ilçesinde gelen taleplere göre devam edecek.

Başkan Aras; "Üreten köylümüzü dinliyor, birlikte tarım kenti Muğlamıza hizmet ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bereketli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla'da üreten köylünün yanında olmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Başkan Aras; "Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan, eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Muğla aynı zamanda ürün çeşitliliği ile de çok önemli bir tarım kenti. Üreten köylümüzle zenginleşen topraklarımızın kıymetini bilmek ve üreticilerimizin yanında olmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Topraklarımızın analizinden alım garantili üretime, fidan desteklemelerinden yerel tohuma, sulama kanallarından meyve sebze kurutma tesisine kadar birçok alanda üreticilerimize destek verirken uzman ekiplerimizle de üreten köylümüzün yanında olmak için onları köylerinde ziyarete başladık. Kooperatifleşmenin öneminden, markalaşmaya, katma değeri yüksek ürünlerle daha fazla gelir elde etmeye kadar birçok konuda üreticilerimizle yüz yüze, karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. 13 ilçemizde devam edecek buluşmalarımızla üreten köylümüzü dinlemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Köy Kahvehanelerinde Kooperatifçilik Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:20 Kızılcık Şerbeti’ne Nilay’ın annesi dahil oluyor Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ın annesi dahil oluyor
20:19 Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
20:00 Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can’a ateş püskürdü Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü
19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 15:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Köy Kahvehanelerinde Kooperatifçilik Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.