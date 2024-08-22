Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, muhtarlarla su sorunlarını görüştü

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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, su konularında yaşanan sorunların çözülmesi, altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşların taleplerinin alınması için muhtar toplantılarına başladı. İlk toplantı Menteşe mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü muhtar toplantılarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırarak güçlü bir altyapı sistemi oluşturulması talimatı üzerine başlayan toplantıların ilki Menteşe'de gerçekleştirildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ bürokratları ve Menteşe'de görev yapan 47 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda özellikle kırsal bölgelerde içme suyu sıkıntısının ortadan kaldırılması için hazırlanan projeler anlatılırken, muhtarların talepleri yazılı ve sözlü olarak alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Muğla İli ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiramettin Mahallesi muhtarı Hayrettin Akay, MUSKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduklarını, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şengül, "Başkanımız Ahmet Aras, içme suyu sorunlarına eğildi"

Toplantıda konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının ortadan kaldırılmasına büyük önem verdiğini ve bu doğrultuda projeler hazırlayarak çalıştıklarını söyledi. Şengül, "Muğla, çok büyük coğrafyaya sahip bir kent. İlçeleri merkeze oranla daha büyük. Bu nedenle hizmet bütünlüğü konusunda birtakım zorluklar yaşanabiliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana içme suyu konusunda ciddi tespitler yaptık. Hatta bugün Menteşe merkez mahallelerinin su sorununu gidermek için yeni bir imalat yaptık. Hem Üniversite hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile su kaynakları konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Köyler ve kırsal yerleşim yerleri ile ilgili de projeler hazırladık. Ahmet Başkanımız bizlere büyük destek sağlıyor. Kendisinin en büyük önceliklerinden biri de içme suyu sorunlarının ortadan kaldırılması ve altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüze de ciddi anlamda maddi destek de sağlıyor. Elimizdeki maddi imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı başlatacağız. Hatları yenileyerek kayıp kaçakları azaltacak, yenileme çalışmaları yapacağız" dedi.

Şengül, "Hızlıca Su ve Kanalizayon ihtiyaçlarını giderip kırsal kalkınmaya önem vermemiz gerekiyor"

Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu ancak bunu değerlendirme konusunda sorunların yaşandığını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Şengül, "Muğla gibi çok önemli bir kentin 2024 yılında artık su ve kanalizasyon gibi temel problemleri konuşmamalıydı. Bunlar en az 40-50 yıl öncesinde çözülmüş olması gereken konular. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu eksikleri gidermek için çalışacağız. Ardından yine Ahmet başkanımızın vizyonu doğrultusunda kırsal kalkınma projeleri üretmemiz gerektiği düşüncesindeyim. 5 yıl sonra toplantı yaptığımızda su ve kanal sorunları ortadan kalkmış daha ileriye bakan bir anlayışla burada olmak istiyoruz" dedi.

Toplantıda muhtarlardan yazılı olarak da görüş ve önerileri alınırken, bunlar kayıt altına geçirildi. - MUĞLA