Yerel

Muğla Büyükşehir sosyal destek bütçesini yüzde 105 arttırdı

13.01.2026 15:13  Güncelleme: 15:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım bütçesini 2026 yılı için yüzde 105 artırarak 151 milyon 786 bin TL'ye çıkardı. Başkan Ahmet Aras, sosyal belediyeliğin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, bu bütçenin dar gelirli aileler ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerde kullanılacağını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini her geçen yıl güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı sosyal destek bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artırarak 151 milyon 786 bin TL'ye yükseltti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında 36 milyon 659 bin TL olan sosyal yardım desteği 2025 yılında yüzde 102'lik artışla 74 milyon 97 bin TL'ye çıktı. 2026 yılında yapılan yeni artışla birlikte sosyal destek bütçesi neredeyse iki katına çıkarılarak 151 milyon 786 bin TL seviyesine ulaştı. 2026 yılı sosyal destek bütçesindeki artış; dar gelirli aileler, yaşlılar, engelliler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere Muğla genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerde kullanılacak.

Başkan Aras: "Sosyal belediyecilik bir tercih meselesidir"

Sosyal belediyeciliği yönetim anlayışlarının merkezine koyduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızı doğrudan vatandaşımıza ayırıyoruz. 2026 yılında sosyal destek bütçemizi yüzde 105 oranında artırarak 151 milyon 786 bin TL'ye çıkardık. Bu bütçe, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla için ayrılmıştır" dedi.

Başkan Aras, "Sosyal belediyecilik bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz her zaman emekliden öğrenciye, kadından çocuğa, engelliden dar gelirli ailelere kadar herkesin yanında olmaktır. Bütçemizi bu anlayışla planladık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ahmet Aras, Ekonomi, Muğla, Yerel, Son Dakika

