Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Aşı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Aşı Hizmeti Sunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara aşı hizmeti için acil müdahale aracını devreye soktu. Aracıyla ilçeleri dolaşan ekipler, Yatağan ilçesinde sokak hayvanlarının aşılarını yapacak.

29.06.2024 16:27  Güncelleme: 00:38
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı acil müdahale aracı, ilçelerde hizmete başladı. Ekipler, Muğla'nın Yatağan ilçesinde 27 Haziran – 8 Ağustos arasında belirli günlerde sokak hayvanlarının aşılarını yapacak.

Türkiye'nin en kapsamlı geçici hayvan bakımevine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için acil müdahale aracını devreye soktu. İç donanımında açılır-kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan acil müdahale aracı sokak hayvanlarının aşılanması için ilçeleri dolaşıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hizmete başlayan araç, 27 Haziran - 8 Ağustos arasında belirli günlerde Yatağan'daki sokak hayvanlarının aşılarını yapacak.

"Ben 'Savaş'ı kaybetmek istemiyorum"

Yatağanlı hayvansever Nuray Şahbudak, "Hayvanların uyutulmasına yönelik bir yasa tasarısı gündemde. Mahallemizde baktığımız 'Savaş' isminde can dostumuz var. ve ben Savaş'ı kaybetmek istemiyorum. Bütün mahalleli olarak sahip çıkıyoruz. Dolayısı ile aşı programlarını bireysel olarak takip edebilme şansım yok. Yatağan'da yaralı, bakıma muhtaç veya hastalanmış bütün canlar için ihbar hattı gibi görev yapan bir kişiyim. Dönem dönem kendim besleme yapıyorum. Tabii ki hepsine yetebilme şansım yok. Bakım evi koşullarını da biliyorum. Bakım evi de muhteşem bir şey. Ama bu yapılan olağanüstü güzel bir şey. Ahmet Bey'e bu konuda teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'in yaşam için yaptığı yaklaşımları çok beğeniyorum" dedi.

" Canı gönülden teşekkür ediyorum"

Yatağanlı hayvansever Musa Coşkun da "Mahallemizdeki Savaş'a bende bakıyorum. Her gün sabah ona kahvaltısını veriyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması için de canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz bir karıncayı yaratamaz iken, bunları öldürmeye çalışanlara bir şey diyemiyorum. Allah baksın onlara" diye konuştu.

"27 Haziran – 8 Ağustos arasında Yatağan'da olacağız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Emre Çağlayan ise şu bilgileri paylaştı:

"Köyceğiz ilçemizden sonra 27 Haziran – 8 Ağustos tarihleri arasında Yatağan'da olacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan bakım evi olmayan ilçelerimizde başlattığımız, muhtarlarımız ve ilçe belediyesi ekiplerimiz ile koordineli olarak yürütülecek program kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarına genel sağlık muayenelerinin yanı sıra kuduz aşısı ve anti parazit uygulamalar yapacağız. Ayrıca kısırlaştırılmamış olanlar geçici hayvan bakım evine alınarak gerekli rehabilitasyon hizmetleri tamamlandıktan sonra alındığı ortama geri bırakılmak üzere ilçe belediyesi ekiplerine teslim edilecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Aşı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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