Muğla Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Meyve Fidanı Dağıtımına Başladı

Yerel

Büyükşehir üreticilere meyve fidanı dağıtımına başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal desteklemeleri çerçevesinde 53 bin meyve fidanı üretici ile buluştu.

Tarımsal desteklemeler çerçevesinde 2024 yılında 53 bin adet meyve fidanı dağıtacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımı ile dağıtım töreni düzenledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş törende yaptığı konuşmada " Muğla'mız tarih kenti, kültür kenti ama en önemlisi tarım kenti. Bizim ilçemizde Muğla merkezde Menteşemize baktığımız zamanda tarih kenti ama en önemlisi de tarım kenti. Üretim olduğu bir kent kırsal nüfusun kırsal köyümüzün çok olduğu bir kent geçimini kırsaldan sağlayan bir kent kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri de Marmaris, Bodrum gibi turizm bölgelerini de tarımsal olarak besleyen bir kent. Ama son zamanlarda tarımda yaşanan sıkıntılar nedeni ile ekonominin bozulması nedeni ile de geçmişte kırsal kesimin en büyük kazancı olan tütün artık günümüzde yok. Geçmişte kendi ihtiyaçlarımız için yaptığımız zeytin, ceviz gibi ürünlerde bugün ekonomik olarakta aile geçimini sağlayan ürünler haline geldi. Zeytin bunların en başını çekiyor. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz toprağını satma ürününü sat diyor. Pandemi döneminden sonra ne yazık ki köylülerimiz çok arazi sattı ama Osman Başkanımın dediğini yapıp ta satmayanlar hem ürettiği üründen kazandı ama toprağı da 10 kat 100 kat daha değerli hale geldi "dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Biz göreve gelir gelmez ana programlarımızdan birisi tarım ve hayvancılık bununla ilgili neler yapa biliriz ve özelliklede itibarını kaybetmiş güvenini kaybetmiş bir kooperatif anlayışı vardı. Halbuki bizim birlikte üretmemiz için ve daha iyi bir yerlere gele bilmemiz için kooperatiflerde birleşmemiz gerekiyordu. Bizimde her evimiz kooperatifleri teşvik etmek kooperatiflere destek vermek ve daha sonra kooperatifler birliğini kurmak ve kurduğumuz bu birlik ve beraberlik kooperatiflerimiz ile birlikte ürünlerin kalitesini ve onların sunumunu özel hale getirmek paketleme sistemlerini kurmak ve uluslararası şartlarda kalite garantisini vermek biz Büyükşehir olarak oraya damgamızı vuruyoruz. Ama önce ölçüyoruz bakıyoruz ve en önemlisi halkın kooperatiflere olan güveninin arttırılması çok önemliydi güven çok önemli bir duygu şuanda Türkiye'de en büyük zafiyetimiz olan şey güven duygusundaki eksiklik. Kimse kimseye neredeyse kimse hiçbir kuruma güvenmez hale geldi. Halbuki bizim için en önemli hadise güven dolayısıyla kooperatiflere olan güvenin arttırılması için onlar ile yaptığımız protokolde özellikle şunu koyduk Büyükşehir olarak kooperatiflerin defterlerini gider ve gelirlerini her an istediğimiz zaman kontrol ederiz. Eğer orada bir yanlış görürsek derhal müdahale ederiz gerekirse olağan üstü genel kurulu çağırma yetkimiz var "dedi.

Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 desteklemeli zeytin, kestane, ceviz, keçiboynuzu ve badem fidanı desteklemesine başladı. İl genelinde bugüne kadar 205 bin adet meyve fidanı, 575 ton tohumluk patates ve 578 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında dağıtacağı 53 bin meyve fidanı ile 258 bin rakamına ulaşacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan fidan dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı istenecek. Desteklemeler 2 ile 10 dekar arası araziler için yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlediği Meyve Fidanı dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kooperatif başkanları, üreticiler katıldı.