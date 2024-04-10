Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle mezarlıklarda; temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmasıı yapıldı.

Ramazan Bayramı öncesi Bodrum Yarımadası genelinde mezarlıkların temizliği ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, Türbe ve Karaburgaz mezarlıklarında temizlik çalışması ve gerekli görülen yerlerin boya, badanasını yaparken; Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de eş zamanlı olarak Ortakent, Bitez, Gümüşlük ve Turgutreis'teki mezarlıklarda çalıştı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde mezarlıklarımızda temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza Ramazan Bayramı'nda ve arifesinde gerçekleştirecekleri kabristan ziyaretlerinde daha düzenli ve huzurlu bir ortam sunmak istedik. Bu çalışmaları sadece fiziksel bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.