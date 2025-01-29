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Muğla Büyükşehir'den kırsaldaki çocuklara kitap desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla Kavaklıdere Ortaköy Mahallesi'nde açılan çocuk kütüphanesine kitap desteğinde bulundu

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük öğrencilerin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlayan desteklemelerine devam ediyor. Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde muhtarın girişimleri sonucunda açılan çocuk kütüphanesi miniklerin yeni yuvası haline geldi. Her gün büyük bir hevesle kütüphanenin yolunu tutan minikler burada kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.

Miniklerin kütüphane heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediyesi, miniklerden gelen talep doğrultusunda çocuk kütüphanesine okuma kitapları, test kitapları ve satranç takımı desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, çocuk kütüphanesine teslim ettiği okuma kitapları ve test kitapları ile çocukların ve öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak okuma alışkanlığını yaygınlaştırılmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a desteği için teşekkür eden Kavaklıdere Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan, "Burayı depo olarak kullanıyorduk. Şimdi hem kitap okuyorlar, hem de sosyal aktivite oldu çocuklar için. Ahmet başkanımız bize bu konuda destek verdi. Buraya gelen çocuklarımızı da ödül olarak sinemaya götürdük. Ahmet Başkanımız çocuklara her sınıfa göre test kitapları, hikaye kitapları ve normal okuma kitapları hediye etti. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kütüphaneden faydalanan 6. sınıf öğrencisi Zeynep Barut, "Öncelikle Ahmet Aras Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için etkinlikler ayarladı. İstediğimiz kitaplardan gönderdi. Test kitapları gönderdi. Burası eskiden depo olarak kullanılıyordu, muhtarımız sayesinde kütüphaneye dönüştürüldü" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kavaklıdere'nin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde açılan çocuk kütüphanesine destek vermenin sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu, okuma kültürünü yaygınlaştırmak, çocukları kitaplarla buluşturmak ve geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını açıkladı.