Muğla Büyükşehir'den Milas’a 80 Milyonluk Yol Yatırımı

Büyükşehir'den Milas kırsalına 80 milyonluk yol yatırımı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle hayata geçirdiği yol yatırımının çalışmasına başladı.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılından bu yana 465 milyon 477 bin 637 TL maliyetle 345 kilometre yol çalışması yaptı.

Yol yatırımları ile ulaşım ağını güçlendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle hayata geçirdiği yol çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla hayata geçirdiği toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yol çalışması kapsamında; zemin güçlendirme ve iyileştirme, 2 kat sıcak asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Alternatif yollar belirlendi

Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arası yol çalışmasının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Vatandaşların güvenliği için çalışmalar esnasında yol trafiğe kapalı olacak. Damlıboğaz - Yaşyer istikametine gitmek isteyenler İçme-Savran güzergahını, Bodrum'dan İzmir istikametine gitmek isteyenler ise Yaşyer Kavşağı veya Milas Çevre Yolunu kullanabilecek.

Ramazan Bayramı'na denk gelen 29 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında yol trafiğe açılacak, bayram tatili sonrasında yol yeniden trafiğe kapatılarak çalışmalara devam edilecek.

Cemal Dumanoğlu: "3 bin 700 metre yol çalışmamızı başlattık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Cemal Dumanoğlu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Milas ilçemizin Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 3 bin 700 metre yol çalışmamızı başlattık. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında kazı işlemlerine devam ediyoruz. Taş dolgu işlemlerini tamamladıktan sonra sağlam bir zemin elde edeceğiz. Çalışmalarımızın devamında iki kat sıcak asfalt serimini tamamlayarak 80 milyon 669 bin 436 TL bedelle bitirmeyi planladığımız yolu Milas halkımızın kullanımına sunacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla'mıza modern ve güvenli yollar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yol yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern yollarda seyahat edebilmesi için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü Muğla'ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan hizmet olduğunun farkındayız. Özellikle Milas'ta başlattığımız yol çalışması, bölge halkının ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir adım olacak. Bu yol yatırımıyla birlikte Milaslı hemşehrilerimizin daha modern bir ulaşıma sahip olmasını sağlayacağız. Muğla'nın her bölgesinde yol çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, Muğla'mıza yakışan yollar için yatırımlarımız sürecek" dedi.