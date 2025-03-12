Muğla Büyükşehir'den Milas’a 80 Milyonluk Yol Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir'den Milas’a 80 Milyonluk Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL yatırım ile yeni yol çalışmalarına başladı. Proje kapsamında zemin güçlendirme ve sıcak asfalt kaplama işlemleri yapılacak.

12.03.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir'den Milas kırsalına 80 milyonluk yol yatırımı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle hayata geçirdiği yol yatırımının çalışmasına başladı.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılından bu yana 465 milyon 477 bin 637 TL maliyetle 345 kilometre yol çalışması yaptı.

Yol yatırımları ile ulaşım ağını güçlendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle hayata geçirdiği yol çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla hayata geçirdiği toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yol çalışması kapsamında; zemin güçlendirme ve iyileştirme, 2 kat sıcak asfalt kaplama çalışması yapılacak.

Alternatif yollar belirlendi

Milas ilçesi Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arası yol çalışmasının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Vatandaşların güvenliği için çalışmalar esnasında yol trafiğe kapalı olacak. Damlıboğaz - Yaşyer istikametine gitmek isteyenler İçme-Savran güzergahını, Bodrum'dan İzmir istikametine gitmek isteyenler ise Yaşyer Kavşağı veya Milas Çevre Yolunu kullanabilecek.

Ramazan Bayramı'na denk gelen 29 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında yol trafiğe açılacak, bayram tatili sonrasında yol yeniden trafiğe kapatılarak çalışmalara devam edilecek.

Cemal Dumanoğlu: "3 bin 700 metre yol çalışmamızı başlattık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Cemal Dumanoğlu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Milas ilçemizin Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 3 bin 700 metre yol çalışmamızı başlattık. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında kazı işlemlerine devam ediyoruz. Taş dolgu işlemlerini tamamladıktan sonra sağlam bir zemin elde edeceğiz. Çalışmalarımızın devamında iki kat sıcak asfalt serimini tamamlayarak 80 milyon 669 bin 436 TL bedelle bitirmeyi planladığımız yolu Milas halkımızın kullanımına sunacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla'mıza modern ve güvenli yollar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yol yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern yollarda seyahat edebilmesi için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çünkü Muğla'ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan hizmet olduğunun farkındayız. Özellikle Milas'ta başlattığımız yol çalışması, bölge halkının ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir adım olacak. Bu yol yatırımıyla birlikte Milaslı hemşehrilerimizin daha modern bir ulaşıma sahip olmasını sağlayacağız. Muğla'nın her bölgesinde yol çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik, Muğla'mıza yakışan yollar için yatırımlarımız sürecek" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir'den Milas’a 80 Milyonluk Yol Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
Ece Gürel’in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım

21:01 Trump’tan Putin’e açık açık tehdit: İstersem Rusya’yı mahvedebilirim Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim
20:29 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
09:11 Survivor Almeda’nın yürek sızlatan istismar hikayesi Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi
09:03 İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:37 Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 22:12:26. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir'den Milas’a 80 Milyonluk Yol Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.