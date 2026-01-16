Muğla'da 161 bin öğrenci karne aldı, yarıyıl tatili başladı - Son Dakika
Muğla'da 161 bin öğrenci karne aldı, yarıyıl tatili başladı

16.01.2026 12:45  Güncelleme: 12:48
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona erdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Muğla genelinde karne heyecanı yaşayan 161 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen, düzenlenen törenlerle iki haftalık yarıyıl tatiline girdi.

Muğla genelindeki resmi ve özel toplam 823 okulda eş zamanlı olarak karne heyecanı yaşandı. İl genelindeki resmi karne töreni ise bu yıl Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eğitim yöneticileri, öğretmenler katıldı. Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle bir araya gelen ve karnelerini bizzat takdim eden Vali Dr. İdris Akbıyık, öğrencilere hitaben anlamlı bir konuşma yaptı. Gençlerin her anlamda donanımlı yetişmesi gerektiğini vurgulayan Akbıyık, "Mutlu, çalışkan, çevreye duyarlı, insana duyarlı, tarihimize ve kültürümüze duyarlı insanlar olarak yetişmenizi arzu ediyoruz. Sizleri anlamak; duygularınızı, düşüncelerinizi, ne istediğinizi o çerçevede değerlendirmek istiyoruz. Gençliğimizi madden ve manen en iyi şekilde korumak, Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve Muğla'mızı emanet edeceğimiz nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek temel gayemizdir" dedi.

Muğla'da 'gençlik yılı' ilan edildi

Vali Akbıyık, gençlere yönelik farkındalığı artırmak adına tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirterek, içinde bulunduğumuz yılın 'Gençlik Yılı' ilan edildiğini duyurdu. Belediyeden sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin bu sürece dahil olduğunu ifade eden Akbıyık, gençlere yönelik birçok projenin hayata geçirileceğini müjdeledi.

'Bir kitap, bir insan' okuma seferberliği sürecek

Eğitimin en önemli ayağının okumak olduğunun altını çizen Vali Dr. İdris Akbıyık, "Bir Kitap, Bir İnsan" projesine dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Okumayı hiçbir zaman bırakmıyoruz. Çok okuyacağız; ne kadar okursak o kadar başarılı oluruz. Biz maalesef millet olarak az okuyan bir milletiz. Bu alışkanlığı değiştirmeli ve kitaplarla olan bağımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin karne sevinci ve protokol üyeleriyle çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Muğla genelindeki 161 bin 583 öğrenci ve 15 bin 943 öğretmen, 15 günlük tatilin ardından ders başı yapacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

