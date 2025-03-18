Muğla\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıl dönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da tören düzenlendi.

Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlik büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi. Tören, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın anı defterini imzalamasıyla devam etti.

Vali Akbıyık: "Çanakkale ruhunu sonsuza dek yaşatacağız"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Aziz Şehitlerimiz, yurdumuzun her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe adlarını altın harflerle yazdıran Kahraman Askerlerimiz, Çanakkale Zaferi'mizin 110. yıl dönümünde saygıyla ve minnetle huzurunuzdayız. Tam 110 yıl önce, tarihte eşine rastlanılamayacak kadar muhteşem bir milli duygu ve inançla birlik olup, düşmanın hayasızca akınına dur dediniz. Vatan ve istiklal uğruna canlarınızı feda ederek, bu toprakları ebedi yurdumuz kıldınız. İman dolu yüreklerinizle dönemin en güçlü ordularını hüsrana uğratarak, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırdınız. Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanı, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bizlere bıraktığınız bu aziz mirası ilelebet muhafaza edecek, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çanakkale Zaferi'ni bize armağan eden, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizin, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ve şükranla eğiliyoruz" dedi. - MUĞLA