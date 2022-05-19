Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2022 12:01
Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Satdyumunda coşkuyla kutlandı.

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Satdyumunda coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından meydandan Atatürk Stadyumu'na Ata'ya Saygı Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Stadyumda yapılan kutlamalarda ilk olarak Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun mesajı okundu, ardından Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Programda, gönüllü gençler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı ve şiirler okundu. Boks, Kick Boks ve halk oyunları gösterileri sonrası kutlama programı Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından final gösterisi ise sona erdi. - MUĞLA

Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor '19 Mayıs tramvayı'nda Gençlik Marşı'nı söylediler '19 Mayıs tramvayı'nda Gençlik Marşı'nı söylediler
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Muğla, Mayıs, Yerel, Son Dakika

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