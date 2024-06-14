Muğla'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Zili Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Zili Çaldı

Muğla'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın son zili çaldı. Muğla il genelinde 850 okulda 168 bin 62 öğrenci yaz tatiline girdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dumlupınar İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini takdim etti ve yaz tatili sürecinde kitap okuma, spor yapma ve gezme önerilerinde bulundu.

14.06.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de tüm illerde olduğu gibi Muğla'da da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın son zili çaldı. Muğla il genelinde resmi ve özel olmak üzere 850 okulda 168 bin 62 öğrenci yaz tatiline girdi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Dumlupınar İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler karneleri Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyelerinden aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini ve bir takım hediyeler takdim etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, öğrencilere yaz tatilinde, bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını ve gezme önerilerinde bulunurken, çok fazla telefon bakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, Vali İdris Akbıyık'ın sorularını cevapladı ve karne almanın mutluluğunu yaşadı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, karne töreninin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Muğla'da bu yıl karne töreni Menteşe ilçesi Dumlupınar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İdris Akbıyık, Dumlupınar, Muğla, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Zili Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Son Zili Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement