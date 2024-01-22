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Muğla'da 2024 yılı yatırımları ele alındı - Son Dakika
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Muğla'da 2024 yılı yatırımları ele alındı

2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi İdris Akbıyık Başkanlığında yapıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar ile 2024 yılında yapılması planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Muğla\'da 2024 yılı yatırımları ele alındı
22.01.2024 - 20:24,  Güncelleme: 20:27
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2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Muğla Valisi İdris Akbıyık Başkanlığında yapıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar ile 2024 yılında yapılması planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, 2024 yılının birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuları görüşmek için toplandıklarını ifade etti.

2023 yılsonu itibariyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 372 projenin toplam bedelinin 25 milyar 654 milyon 453 bin lira olduğunu ifade eden Vali İdris Akbıyık, "Bu projeler için önceki yıllarda yapılan harcama tutarı 5 milyar 911 milyon 120 bin TL olup, toplam yıl ödeneği 4 milyar 654 milyon 453 bin TL'dir. Tüm kurumlar yılsonu itibariyle 3 milyar 271 milyon 633 bin TL harcama yapmış olup, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 70, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 64 olduğunu ifade etti.

Muğla'da 372 projeden 120'sinin tamamlandığını, 122'sinin devam ettiğini söyleyen Vali İdris Akbıyık, 28 projenin ihale aşamasında olduğunu, 102 projenin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti. Sektör itibariyle değerlendirildiğinde en yüksek harcamanın 147 proje ile tarım, 681 proje ile diğer kamu hizmetleri, 74 proje ile eğitim, 30 proje ile enerji, 19 proje ile ulaştırma, 18 proje ile sağlık ve 9 proje ile turizm sektöründe yapıldığını belirtti.

Belediyeler tarafından yürütülen projelerin toplam bedelinin 7 milyar 681 milyon 759 bin TL olduğunu ifade eden Vali İdris Akbıyık "Bu projelerin önceki yıllar harcamasının 182 milyon 472 bin TL'dir. Yıl ödeneği 4 milyar 39 milyon 949 bin TL, dönem sonu harcaması 2 milyar 48 milyon 672 bin TL, nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 58 olduğunu açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, ilçe belediye başkan vekilleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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