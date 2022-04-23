Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 11:50
Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 22 Nisan'da Menteşe'deki Olgunlaşma Enstitüsü önünden start alan kortejle başlayan kutlama programı, 23 Nisan'da çelenk sunma töreninin ardından Menteşe Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Protokolün katıldığı etkinlikte çocukların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı sabah 9.00'da çelenk sunma töreni ile başladı. Törenin ardından saat 10.00'da Menteşe Atatürk İlkokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Çay, "23 Nisan sevgiye, barışa, bilime ve teknolojiye açılan aydınlık kapıdır. Bir milletin gelişmişlik düzeyi çocuklara verilen değerle ölçülür. Yarınlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek biz öğretmenlerin asli görevidir" dedi.

Ardından Emirbeyazıt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mira Asel Bülbül tüm öğrenciler adına konuşma yaptı, Muğla BİLSEM Çocuk Korosu sahne aldı. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Protokolün katıldığı etkinlikte çocukların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. - MUĞLA

Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Kars'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı Kars'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:46 Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
11:16 23 Nisan'da iç karartan tablo: Türkiye çocuk yoksulluğunda zirvede
11:13 İbn-i Sina'nın dilden dile dolaşan müthiş deneyi! İki kuzuyu aynı kafese koydu, sonrası inanılmaz
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement