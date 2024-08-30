Muğla\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Muğla Valiliği tarafından organize edilen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Muğla Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, daha sonra Muğla Valiliği'nde düzenlenen tebrikat töreniyle devam etti. Tebrikat töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle bayram coşkusu sürdü. Jandarma Maliye Üsteğmen Osman Çakmak'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından, Emirbeyazıt İlkokulu Folklor Ekibi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterileri sundu. Etkinlikler, komandoların gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına; Muğla Valisi İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA