Muğla'da 37 geçici barınma alanı belirlendi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çadır kurulumları ile ilgili personeline eğitim verirken 2022 yılında kamp alanlarının arttırılması için belediye bünyesindeki 15 noktanın daha ilave edilmesi için öneride bulunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok noktada olası afetlere karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla'da en az 37 geçici çadır kamp alanı belirlendi. Futbol sahaları, açık oto pazar yerleri gibi geniş ve kullanımı kolay alanlar geçici çadır kamp noktaları olarak belirlenirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 15 alanın daha geçici afet çadır kamp alanı listesine alınması için öneride bulunacak.

617 nokta acil toplanma alanı olarak belirlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; AKOM ve AFAD tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında acil toplanma alanlarının sayısının şuanda 617 olduğu belirtildi. 1 Milyon 773 kişilik yerleşik nüfus bulunan Muğla'da ki toplanma alanlarının kişi başına 3,98 metrekare alan düşecek şekilde belirlendiği açıklandı.

4 büyük afet konteyneri hazır bulunuyor

Olası bir depremde haberleşme ağının kesilmesine karşı tüm ilçelere, AKOM ve Başkanlık Binalarına uydu telefonları yerleştirildiği belirtilen açıklamada "Büyükşehir Belediyesi envanterinde deprem anında oluşacak göçük noktalarına müdahale edebilmek için yeraltı sismik dinleme ve görüntüleme cihazlarımız bulunuyor. Bunun yanı sıra Menteşe, Milas, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bulunan itfaiye amirliklerine AFAD tarafından deprem anında kullanılacak malzemelerin bulunduğu deprem konteynırı ile her ilçeye yeteri kadar, projektör, el feneri, jeneratör ve onlarca farklı lojistik destek malzemesi yerleştirildi. Ayrıca, içerisinde çadır ile battaniye, yastık, çarşaf, bot, kıyafet gibi konaklama malzemelerinin bulunduğu 4 konteynırımız da hazır bulunuyor" denildi.

En erken 4, en geç 8 dakikada afet çadırını hazır hale getiriyorlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 16 personeline olası afet durumunda çadır kurulumunun eğitimini verdi. Ula İlçesi Kızılağaç mahallesinde bulunan AKOM'da düzenlenen eğitimde çadırın kurulması, malzemelerin yerleştirilmesi ve toplanması ile ilgili eğitimler verildi. Verilen eğitimlerin ardından 4'er kişilik gruplar halinde çadır kuran personeller, en az 4 dakika, en fazla ise 8 dakika içinde çadır kurulumunu gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca 1200 personelin olası bir afet durumunda öncü grup olarak hazır durumda beklediğini açıkladı. - MUĞLA