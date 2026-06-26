Muğla'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Ortaca'da internet üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen 5 milyon TL'lik nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden verilen reklamlar aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ortaca merkezli olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında mağdurların, internet üzerinden gördükleri reklamlar aracılığıyla irtibata geçtikleri kişiler tarafından yönlendirilerek toplam 5 milyon TL dolandırıldıkları iddia edildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.