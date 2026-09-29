Muğla\'da aile hekimine saldıran iki kişi tutuklandı, hekimin durumu iyi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde aile hekiminin dün mesai çıkışı darbedilmesine ilişkin iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, mesaisini tamamladıktan sonra aracına bindiği sırada iki kişinin fiziki saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan F.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. F.K'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SENDİKADAN TEPKİ

Öte yandan Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şubesi Başkanı Abdullah Gül'den saldırıya tepki geldi. Gül, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hekimin, görevini yapmak, insanlara sağlık hizmeti sunmak ve hayat kurtarmak için bulunduğu sağlık kuruluşunda saldırıya uğraması kabul edilemez. Bu saldırı sağlık hizmetine, kamu hizmetine ve doğrudan insan hayatına yönelmiştir. Yarın aynı saldırının başka bir sağlık çalışanının başına gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur.

Sağlık kurumlarının güvenliğinin saldırı yaşandıktan sonra değil, saldırı gerçekleşmeden önce sağlanmasını istiyoruz. Caydırıcı ve etkin tedbirlerin alınmasını, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin kamu otoritesi tarafından gerçek anlamda güvence altına alınmasını istiyoruz. Bir sağlık çalışanının görev yaptığı sırada 'Acaba başıma bir şey gelir mi?' endişesi yaşaması, çalışma hayatının olağan bir parçası haline getirilemez. Sağlık çalışanlarının güvenliği ertelenebilecek, ötelenebilecek veya bürokratik yazışmalara havale edilebilecek bir konu değildir."