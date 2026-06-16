Muğla'da Araç Sayısı 783 Bin'i Aştı - Son Dakika
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Muğla'da Araç Sayısı 783 Bin'i Aştı

Muğla\'da Araç Sayısı 783 Bin\'i Aştı
16.06.2026 11:27
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Muğla'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 783 bin 038'e ulaştı, motosiklet sayısı ise 318 bin 554 oldu.

TÜİK'in 2026 Mayıs ayı verilerine göre, turizmin merkezi Muğla'daki toplam araç sayısı 783 bin 038'e ulaştı. Kentte en dikkat çekici artış ise yine motosiklet sayısında yaşanırken bir ayda 1641 motosiklet trafiğe çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç istatistiklerini paylaştı. Açıklanan verilere göre kentteki toplam araç sayısı 783 bin 038'e ulaştı. Muğla, bu rakamla Türkiye genelindeki toplam araç filosunun yüzde 2,3'ünü tek başına barındırıyor.

Muğla'da vatandaşların vazgeçilmezi iki tekerlekli araçlar oldu. Bir önceki ay 316 bin 913 olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, Mayıs ayı sonunda 318 bin 554'e yükseldi. Bu verilere göre, kentte sadece bir ay içinde 1641 yeni motosiklet daha yollara çıktı.

Mayıs ayı sonu verilerine göre kentteki otomobil sayısı 290 bin 227 olarak kayıtlara geçti. Otomobilleri sırasıyla 99 bin 355 ile kamyonetler ve 43 bin 697 ile tarım şehri Muğla'nın traktörleri takip etti.

TÜİK'in resmi verileri doğrultusunda, Muğla genelinde trafiğe kayıtlı araçların tam listesi ve türlerine göre dağılımı şu şekilde oluştu: Motosiklet 318 bin 554, Otomobil 290 bin 227, Kamyonet 99 bin 355, Traktör 43 bin 697, Kamyon 13 bin 26, Minibüs 11 bin 258, Otobüs 4 bin 179, Özel Amaçlı Taşıtlar 2 bin 742, Toplam 783 bin 38. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Araç Sayısı 783 Bin'i Aştı - Son Dakika

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