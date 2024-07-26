Muğla'da bal paketleme tesisinde yangın çıktı

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Bal paketleme tesisinde yangın

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bal paketleme tesisinde henüz nedeni tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesinde bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde akşam saatlerinde yangın başladı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler tesisi tamamen sararken, itfaiye ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bölgede konuşlu arazözler de müdahale etmeye başladı. Yangın tesisi tamamen sararken, alevler gökyüzünü aydınlattı.