Muğla\'da Bilim Fuarı Coşkuyla Açıldı

Muğla'da öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Bilim Fuarı, renkli görüntülerle açıldı. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte emek vererek hazırladığı projeler, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Açılışta konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bilim fuarlarının eğitimdeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Evet, bugün en başta kıymetli meslektaşlarımız ve geleceğimizin umudu, yarınlarımız olan sevgili öğrencilerimizin büyük emeklerle oluşturduğu Bilim Fuarı'nı açacak olmaktan dolayı duyduğum heyecan ve mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bilimin, ilimin ışığında çocuklarımızla birlikte bu yolculukta yürümekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin öğrencilerimizin gelişimine büyük katkı sağladığına inanıyorum"

Bilim fuarı süresince öğrenciler tarafından geliştirilen projeler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik; bilime olan ilgiyi artırmayı, öğrencilerin özgüvenlerini pekiştirmeyi ve bilimsel farkındalık oluşturmayı hedefliyor. - MUĞLA