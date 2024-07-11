Muğla'da Boğa Güreşi Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Boğa Güreşi Festivali Düzenlendi

Muğla\'da Boğa Güreşi Festivali Düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşi festivali, bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirildi. Algı Mahallesi'nde yapılan etkinlikte, güreşecek boğalar davul zurna eşliğinde vatandaşlara tanıtıldı. Muhtara göre, boğa güreşleri Yörük kültürüne dayanıyor ve toplum tarafından büyük ilgi görüyor.

11.07.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan boğa güreşi öncesinde boğalar görücüye çıkarıldı. Geleneksel festival kapsamında düzenlenen etkinlikte, güreşecek boğalar davul zurna eşliğinde vatandaşlara tanıtıldı.

Muğla Menteşe Algı Mahalle Muhtarı Süleyman Şanlı yaptığı açıklamada, "Mahallemizde her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan kültür sanat festivalleri ve boğa güreşleri için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu etkinliği bir hafta boyunca eğlenceli bir şekilde festival şeklinde yapıyoruz. Katılımlar güzel oluyor; bu işleri seven ve gönül veren halkımız çok. Boğa güreşlerinin tarihi 40-45 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Düzenli olarak yapılıyor. Zamanında dedelerimiz ve atalarımız bu etkinlikleri gerçekleştirmiş. Toplum tarafından çok seviliyor ve biz de elimizden geldiğince genç yeni nesil olarak bu işlere desteğimizi vereceğiz ki ilelebet yaşasın, kültür değerlerimiz ve özellikle Yörük kültürümüz devam etsin. Boğa güreşlerinin temeli Yörük kültürüne dayanıyor ve Yörüklerimiz tarafından bulunmuş. Atalarımız eskiden bu etkinlikleri çiftler sonunda eğlence amaçlı yapıyordu; şimdi ise daha da geliştirip güzelleştirdik. Bu etkinlikleri önce Algı'dan çıkarıp sırasıyla Yerkesik, Yerkesiğin köyleri, Ula ve çevre köylerimizde Bayır, Kafaca, Yeşilyurt gibi Menteşe'nin birçok köyünde yapıyoruz. Katılımlar çok oluyor ve halkımız bunu çok seviyor. Muğlalılar bu etkinlikleri çok seviyor ve biz de bu sevgiyi tüm Türkiye'ye yaydık. Şu anda tüm Türkiye festival yapıyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Boğa Güreşi Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
09:24 Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
09:14 Taraftar yolunu gözlüyordu İşte En-Nesyri’nin Fenerbahçe’ye geleceği tarih Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih
08:59 NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya’ya yardımı acilen kesin NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin
08:11 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
07:35 Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu
07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
05:25 Dünya liderleri aynı sofrada Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı Dünya liderleri aynı sofrada! Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 10:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Boğa Güreşi Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement