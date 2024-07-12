Muğla'da Boğa Güreşi Öncesi Para Yağmuru - Son Dakika
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Muğla'da Boğa Güreşi Öncesi Para Yağmuru

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Algı Mahallesi'nde düzenlenecek boğa güreşi öncesi boğalar para yağmuruna tutuldu. Davul zurna eşliğinde görücüye çıkan boğaların yanına yaklaşamayan davulcular, savrulan paraları toplayamadı.

12.07.2024 12:52
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Algı Mahallesi'nde 10'uncusu düzenlenecek boğa güreşi öncesinde davul zurna eşliğinde görücüye çıkan boğalar para yağmuruna tutuldu. Boğacılar, deste deste savurdukları paralarla büyük ilgi çekerken, boğaların yanına yaklaşmaya korkan davulcular ise bu paraları toplayamadı.

Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek boğa güreşi etkinliği öncesi görücüye çıkarılan boğalar, renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Köy meydanında davul zurna eşliğinde boğalar piste çıktığında, boğa sahipleri ve yakınları yanlarında getirdikleri paraları havaya savurarak etkinliğe katılanların dikkatini çekti. İzleyiciler, bu anları büyük bir heyecanla izledi ve pehlivan boğaları hayranlıkla takip etti. Ancak boğaların agresif ve güçlü yapıları nedeniyle davulcular paraları toplamakta zorlandı. Boğaların yanına yaklaşamayan davulcular, güvenlik endişesiyle piste atılan paraları toplayamadı.

Etkinlik boyunca, pehlivan boğaların gücü ve boğacıların cesareti izleyenlerden büyük alkış aldı. Muğla'da bir tutku haline gelen pehlivan boğa yetiştiriciliği ve Algı köyünün boğa merakı objektiflere böyle yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Boğa Güreşi Öncesi Para Yağmuru - Son Dakika

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