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Muğla'da boğalar güreş öncesi görücüye çıkarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan boğa güreşi öncesinde boğalar görücüye çıkarıldı. Geleneksel festival kapsamında düzenlenen etkinlikte, güreşecek boğalar davul zurna eşliğinde vatandaşlara tanıtıldı.

Muğla Menteşe Algı Mahalle Muhtarı Süleyman Şanlı yaptığı açıklamada, "Mahallemizde her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan kültür sanat festivalleri ve boğa güreşleri için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu etkinliği bir hafta boyunca eğlenceli bir şekilde festival şeklinde yapıyoruz. Katılımlar güzel oluyor; bu işleri seven ve gönül veren halkımız çok. Boğa güreşlerinin tarihi 40-45 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Düzenli olarak yapılıyor. Zamanında dedelerimiz ve atalarımız bu etkinlikleri gerçekleştirmiş. Toplum tarafından çok seviliyor ve biz de elimizden geldiğince genç yeni nesil olarak bu işlere desteğimizi vereceğiz ki ilelebet yaşasın, kültür değerlerimiz ve özellikle Yörük kültürümüz devam etsin. Boğa güreşlerinin temeli Yörük kültürüne dayanıyor ve Yörüklerimiz tarafından bulunmuş. Atalarımız eskiden bu etkinlikleri çiftler sonunda eğlence amaçlı yapıyordu; şimdi ise daha da geliştirip güzelleştirdik. Bu etkinlikleri önce Algı'dan çıkarıp sırasıyla Yerkesik, Yerkesiğin köyleri, Ula ve çevre köylerimizde Bayır, Kafaca, Yeşilyurt gibi Menteşe'nin birçok köyünde yapıyoruz. Katılımlar çok oluyor ve halkımız bunu çok seviyor. Muğlalılar bu etkinlikleri çok seviyor ve biz de bu sevgiyi tüm Türkiye'ye yaydık. Şu anda tüm Türkiye festival yapıyor" ifadelerini kullandı.