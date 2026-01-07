Ege\'nin \'En\'leri ödüllendirildi

Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında, Ege Bölgesi'nin en başarılı Vali, Kaymakam, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, iş insanları, spor adamları ve mesleklerinde 40 yılı dolduran gazeteciler ödüllendirildi.

Programın açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kaytan, organizasyonun bu yıl Muğla'da gerçekleştirildiğini, Ege Gazeteciler Federasyonunun ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bu programın Ege'nin farklı illerinde yapılmasını arzu ediyoruz. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"Muğla, yerel basın açısından çok şanslı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Basınımızın özgürce görev yapması çok önemli. Basın özgürlüğünün kısıtlanması tüm halkı etkiler. Basının yaptığı görev kamu görevinden farksızdır. Muğla yerel basın açısından çok şanslı bir kenttir" dedi.

Aldıkları ödülün tüm belediye çalışanlarına ait olduğunu vurgulayan Aras, "Belediye başkanı bir orkestra şefi gibidir. Bu ödülü Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin her bir ferdine atfediyorum" diye konuştu.

"Muğla'da hoşgörü ve sempati ile kamu hizmeti sunuyoruz"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise, kentin huzuru ve güvenliği için çalışan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, gazetecilerin kamu hizmetlerine verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Muğla'da hoşgörü ve sempatiyle kamu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Muğla, dünyanın en güzel coğrafyalarından biridir" dedi.

Vali Akbıyık, geçen yıl Türkiye'de 'Aile Yılı' olarak kutlandığını belirterek, Muğla'da bu yılı 'Gençlik Yılı' ilan ettiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Ülkemiz nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. Genç nüfus azalıyor. 2026 yılını 'Gençlik Yılı' olarak kutlayacağız. Bu konuda ilgili kurumlarımızı ile gençlerimize yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yılın Valisi dalında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Aydın Valisi Yakup Canbolat 'En Başarılı Vali' seçildi. Yılın Büyükşehir Belediye Başkanları dalında ödüller Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na verildi. Yılın Kaymakamları dalında Muğla Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Aydın Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Afyon Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ödül aldı.

Yılın İlçe Belediye başkanları dalında ise, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca,Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Sinanpaşa Belediye Başkanı Tolga Yıldırım ödül aldı.

Törende 'En başaralı kadın girişimciler', 'En başarılı iş insanları', 'En başarılı spor insanları' ve gazetecilik mesleğinde 40 yılı dolduran 'Meslek Onur Ödüller', haber dalında ve genç gazeteciler ödüllendirildi. - MUĞLA