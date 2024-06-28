Muğla'da Çevre Örgütleri ve Köylülerden Çimento Fabrikası İddialarına Tepki - Son Dakika
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Muğla'da Çevre Örgütleri ve Köylülerden Çimento Fabrikası İddialarına Tepki

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Muğla'da çevre örgütleri ve köylüler, çimento fabrikasına karşı çıkan bazı vatandaşların haklarında çıkan iddialara ilişkin eylem yaptı. Eyleme katılanlar, doğanın tarafında olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

28.06.2024 11:20  Güncelleme: 13:15
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ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'da çevre örgütleri ve köylüler, çimento fabrikasına karşı çıkan bazı vatandaşların haklarında çıkan iddialara ilişkin, 'Dostların arasında doğanın tarafındayız' sloganıyla Sınırsızlık Meydanı'nda buluştu. Eyleme katılanlar, "Muğla'yı, bütün pisliklerden ve yaşam düşmanlarından temizleyene kadar mücadele edeceğiz. Yıllar sürse bile, on yıllar sürse bile, gerekirse yüzyıllar sürse bile mücadele edeceğiz" sözünü verdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında kurulmak istenen entegre çimento fabrikasına karşı mücadele eden çevre aktivistleri hakkında bazı sosyal medya hesapları tarafından 'para karşılığı eylem yaptıkları' yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Deştin Çevre Platformu üyeleri ve bölge halkı başta olmak üzere bazı çevre örgütleri, 'Dostların arasında doğanın tarafındayız' sloganıyla Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek, iddialara ilişkin eylem yaptı.

Çevre örgütlerine ve köylülere, CHP PM Üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi. Katılımcılar ellerinde, 'İftiralarınız kentimize saldırıdır', 'Muğla'mızı korumaya devam edeceğiz' yazılı pankartlar taşıdı ve 'Deştin çayı özgür akacak', 'Çimentocu şirket Muğla'yı terk et' sloganları attı.

"Yaşamımızı yok eden zalimlerin çabaları boşunadır"

167 sivil toplum kuruluşu, çevre ve meslek örgütlerinin imzasını taşıyan metni okuyan Burcu Özdemir, şunları söyledi:

"Kar hırsıyla gözleri dönmüş bir avuç sermayedarın yaşam savunucuları için yürüttüğü kirli iftira kampanyasını kınıyor, saldırının hedefine konulan onurlu Deştin Çevre Platformu üyelerinin yanında yer alıyoruz. Ülkemizin her köşesinde ve ilimiz Muğla topraklarında yer altı ve yer üstü varlıklarına göz dikmiş, bu uğurda sularımızı, havamızı kirleten; yaşamımızı yok eden zalimlerin çabaları boşunadır çünkü biz yaşam hakkını savunanların, halkın yanındayız.  Türlü maskeler ardına saklanan kalemler, gazeteci kılığına bürünmüşler eliyle yazdırdığınız yazılar, yalan haberler, bu ülkenin onuru olmuş yaşam savunucularına yönelik karalama çabalarınız güneşi balçıkla sıvamaya benziyor. Deştin-Bayır köylüleri başta olmak üzere binlerce insan çimentonun grisine karşın zeytinin yeşili için on yıllardan beri mücadele vermekte. Ormanın canevine kurulmak istenen çimento fabrikası karşısında hukuk yoluyla haklarını aradıkları mahkemeler son kararı vermiş, çimento fabrikasının doğayı, yaşamı yok edeceğine hükmetmiş ve kapısına kilit vurmuştur."

"Bu yöntemler başka şehirlerde işe yaramış olabilir fakat Muğla'da sökmez"

İddialarda hedef gösterilenler arasında yer alan Deştin Çevre Platformu üyesi Haluk Özsoy ise şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere karşılarında hukuki ve toplumsal anlamda her adımda kazandığımız ve mahkemeler yolu üzerinden hiç bir umudu kalmayan çimentocuların, son zamanlarda hakkımızda türlü araçlarıyla başlattığı karalama ve iftira kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Bu karanlık yöntemler başka şehirlerde işe yaramış olabilir fakat Muğla'da sökmez. Bildiğiniz üzere bu karalama kampanyasını yürütmek için kalemler satın aldılar, o satılık kalemlere buradan sesleniyoruz, belli ki sizin kendinize ve çocuklarınıza onurlu bir gelecek bırakmak gibi bir derdiniz yok. Yalnız şunu bilin ki bizler sizin çocuklarınıza da onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Eyleme katılanlar, "Muğla'daki, her zeytin ağacına, her portakal ağacına, yetişen her fideye, kurda kuşa, börtü böceğe, ve her karış toprağa, yemin ediyoruz ki, Muğla'yı, bütün pisliklerden, ve yaşam düşmanlarından, temizleyene kadar, mücadele edeceğiz, yıllar sürse bile, on yıllar sürse bile, gerekirse yüzyıllar sürse bile mücadele edeceğiz" sözünü verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Çevre Örgütleri ve Köylülerden Çimento Fabrikası İddialarına Tepki - Son Dakika

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