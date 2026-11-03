Muğla\'da çıntar mantarı toplayıcıların yüzünü güldürdü, kilogramı 400-600 lira

(MUĞLA) - Muğla'da yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen ve yörede "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarının kilogramı 400 ila 600 lira arasında değişiyor. Mantar toplayıcısı Ali Bolat, geçen yıl kuraklık nedeniyle verim alamadıklarını, bu yıl ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi.

Muğla'nın ilçelerinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, çıntar toplamak için ormanlık alanlara yöneldi. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sepetlerini alarak ormanların yolunu tutuyor. Gün boyunca mantar toplayan vatandaşlar, elde ettikleri ürünü kilogramı 400-600 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Yıllardır mantar toplayıcılığı yapan Ali Bolat, saat 06.00'da yola çıktıklarını ve öğle saatlerine kadar sepetlerini doldurduklarını belirtti. Mantar toplamanın yorucu olmasına rağmen keyifli bir uğraş olduğunu ifade eden Bolat, doğayla iç içe vakit geçirmenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

"BU YIL SEZON BEREKETLİ GEÇİYOR"

Kuraklık nedeniyle geçen yıl mantar bulmakta zorlandıklarını anlatan Bolat, bu yıl yağışlarla birlikte verimin arttığını dile getirdi. Zehirli mantarlara karşı dikkatli davrandıklarını belirten Bolat, çıntarın lezzeti ve besin değeri nedeniyle bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Bu yılki verimin hem mantar toplayıcılarını hem de alıcıları sevindirdiğini belirten Bolat, topladıkları mantarları satarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.