Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nde çocuk politikalarına eğitimci dokunuşu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kararıyla, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eylen Terzi, Çocuk Politikaları Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde çocuklara yönelik yürütülen hizmetlerin daha etkin, verimli ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla önemli bir görevlendirmeye imza attı. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eylen Terzi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Politikaları Şube Müdürü olarak atandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürürken, bu alandaki çalışmaların daha profesyonel bir yapıyla yürütülmesi amacıyla Çocuk Politikaları Şube Müdürlüğü'nün başına deneyimli bir eğitimci getirildi. Uzun yıllardır eğitim alanında görev yapan ve çeşitli projelerde aktif rol üstlenen Eylen Terzi'nin yeni görevi, eğitim camiasında ve kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. İdari tecrübesi ve çocuk odaklı çalışmalarıyla bilinen Terzi'nin, belediyenin çocuklara yönelik politikalarına önemli katkılar sunması bekleniyor. Başkan Ahmet Aras'ın vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen görevlendirmenin, çocukların yalnızca sosyal yaşamlarına değil, kültürel ve eğitsel gelişimlerine yönelik çalışmaların da güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk odaklı hizmetlerini daha kapsamlı ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediği belirtildi. - MUĞLA