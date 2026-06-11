Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çocuk politikalarına eğitimci dokunuşu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çocuk politikalarına eğitimci dokunuşu

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nde çocuk politikalarına eğitimci dokunuşu
11.06.2026 19:03  Güncelleme: 19:07
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eylen Terzi'yi Çocuk Politikaları Şube Müdürü olarak görevlendirdi. Terzi'nin çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel projeleri yürütmesi bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kararıyla, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eylen Terzi, Çocuk Politikaları Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde çocuklara yönelik yürütülen hizmetlerin daha etkin, verimli ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi amacıyla önemli bir görevlendirmeye imza attı. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eylen Terzi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Politikaları Şube Müdürü olarak atandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürürken, bu alandaki çalışmaların daha profesyonel bir yapıyla yürütülmesi amacıyla Çocuk Politikaları Şube Müdürlüğü'nün başına deneyimli bir eğitimci getirildi. Uzun yıllardır eğitim alanında görev yapan ve çeşitli projelerde aktif rol üstlenen Eylen Terzi'nin yeni görevi, eğitim camiasında ve kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. İdari tecrübesi ve çocuk odaklı çalışmalarıyla bilinen Terzi'nin, belediyenin çocuklara yönelik politikalarına önemli katkılar sunması bekleniyor. Başkan Ahmet Aras'ın vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen görevlendirmenin, çocukların yalnızca sosyal yaşamlarına değil, kültürel ve eğitsel gelişimlerine yönelik çalışmaların da güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk odaklı hizmetlerini daha kapsamlı ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çocuk politikalarına eğitimci dokunuşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Meltem Akın Meltem Akın:
    tamam da bu eğitimci arkadaş belediye bütçesinde ne kadar pay bulabilecek çünkü yani projeler güzel de paray olmayınca hiçbir şey olmaz yani belediyenin çocuklara ne kadar para ayırması gerekiyor ki yani bi fikir verir mi birisi 0 0 Yanıtla
  • Haluk Tanıbalı Haluk Tanıbalı:
    iyi bir atama gibi görünüyor ama şu kadarını merak ediyorum acaba çocuk politikaları için ayrılan bütçe yeterli mi yoksa sadece projeler kağıt üzerinde mi kalacak neyse bakalım ne olacak 0 0 Yanıtla
  • Erhan Çine Erhan Çine:
    hayvanlar için de böyle biri getirseler keşke hayvanlara yönelik politikalar da bu kadar ciddiye alınsa 0 0 Yanıtla
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