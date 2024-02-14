Muğla'da Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Vatandaşları Doğa ile Buluşturuyor - Son Dakika
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Muğla'da Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Vatandaşları Doğa ile Buluşturuyor

Muğla\'da Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Vatandaşları Doğa ile Buluşturuyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, düzenledikleri etkinliklerle yüzlerce insanı doğa ile buluşturmayı başardı. Türkiye'nin değişik illerinden gelen sporcular, Dalaman ve çevresinde doğa ve kültür yürüyüşleri düzenleyerek Muğla'nın doğal ve tarihi miraslarını keşfetme fırsatı sunuyor.

14.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:27
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kurulan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, düzenledikleri etkinliklerle vatandaşları doğa ile buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin değişik illerinden gelerek Dalaman'a ve çevresine yerleşen bir grup sporcu Dalaman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurarak bu bölgede yüzlerce insanı doğa ile buluşturmayı başardı.

Bundan bir buçuk yıl önce Türkiye'nin faklı illerinden bir grup sporcu Dalaman'a ve çevresine yerleşti. Burada ikamet etmeye başlayan sporcular bir araya gelerek Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Spor Bakanlığı'na bağlı Dalaman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdu. Dalaman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak yüz binlerce insana ulaşma hedefiyle Dalaman başta olmak üzere Muğla'nın doğal ve tarihi miraslarının bulunduğu yerlere her hafta sonu Pazar günü doğa ve kültür yürüyüşleri düzenlendi. Dalaman'a ve çevresine yerleşen bir grup sporcu yaptıkları bu çalışmalar ile yüzlerce insanı doğa ile buluşturmayı başardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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