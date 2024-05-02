Muğla'da Deniz Altında Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Muğla'da Deniz Altında Sürpriz Evlilik Teklifi

Muğla\'da Deniz Altında Sürpriz Evlilik Teklifi

Fethiye ilçesinde bir vatandaş, dalış okulu sahibi ile anlaşarak kız arkadaşına deniz altında evlilik teklifi yaptı. Dalış sırasında deniz dibine asılan dev afişi gören kız arkadaş şaşkınlığını gizleyemedi.

02.05.2024 12:43
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir vatandaş deniz altında afişle kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Fethiyeli esnaf Ufuk Kolsuz, dalış okulu sahibi ve dalış eğitmeni Önder Diktaş ile temasa geçerek kız arkadaşı Ceylan Cengiz için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. Diktaş, bunu sağlayabileceklerini belirterek deniz altındaki sürpriz teklif için hazırlıklarını tamamladı. Tüm müşterileri ile beraber Fethiye'nin Dalyan Koyu'na özel dalış okulu teknesiyle harekete geçildi. Dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında Ufuk Kolsuz ve Ceylan Cengiz de yer aldı. Çift 5 metre derinliğe daldı. Dalgıçlar deniz dibine "Benimle evlenir misin" yazılı dev afiş astı. Afişi gören Ceylan Cengiz şaşkınlığını gizleyemeyerek rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına sarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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