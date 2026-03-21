Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı - Son Dakika
Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı

Muğla\'da çoraplar farkındalık için boyandı
21.03.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Kısa Mola merkezlerinde yapılan etkinliklerle genetik farklılıkların topluma çeşitlilik kattığı vurgulandı. Etkinlikte çorap boyama ve farkındalık ağacı oluşturma gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenledi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi ile birlikte Down Sendromu Farkındalık ve Bayramlaşma etkinliği düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola merkezlerinde de farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 9 merkezde hizmet veren Kısa Mola Merkezleri'nde farklı etkinlikler düzenlendi. Kısa Mola Merkezleri'nde 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle çorap, ağaç boyama etkinliği gerçekleştirildi. Farklı veya renkli çorap giymek, özellikle 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde kromozom farklılığına dikkat çekmek için yapılan uluslararası bir eylem olarak nitelendiriliyor.

Down Sendromunun bir eksiklik değil genetik bir farklılık olduğunu, farklılıklarının hayatı güzelleştirdiğini, toplumu zenginleştirdiğini, sevgi ve anlayışla bu özel bireylerin yaşama daha sıkı bağlandığının vurgulandığı etkinliklere katılanlar keyifli vakit geçirdi. Bu özel gün için hazırlanan her çorap farklılıkların bir zenginlik olduğunu, her bireyin eşit ve değerli olduğunu hissettirmek için boyandı. Etkinlikte oluşturulan farkındalık ağacı da sevginin, emeğin ve birlikte olma ifadesi olarak öne çıktı.

"Tüm renklerimizle, farklılıklarımızla güzeliz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sevgi ikliminin hakim olduğu Muğla'da tüm vatandaşların eşit yaşam hakkına sahip olması, farklı renklerin bir arada mutlu yaşaması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Aras; "Toplumumuzu bir arada tutan, güçlü olmasını sağlayan farklılıklarımızla birbirimize sahip çıkmamız ve sevmemizle doğru orantılıdır. Bir bahçeyi güzelleştiren rengarenk çiçekler gibiyiz ve bizler her rengimizle güçlüyüz. Down sendromunun genetik bir farklılık olduğunu 21 Mart nedeniyle bir kez daha vurguluyoruz. Bu farklılık bireylerin öğrenmesine, üretmesine ve topluma katkı sunmasına asla engel değil. Burada önemli olan fark etmek, anlamak, birlikte yaşama kültürünü güçlendirmektir. Muğlamızda tüm vatandaşlarımızın eşit, erişilebilir ve kapsayıcı yaşam hakkına sahip olması için çalışıyoruz ve diyoruz ki, Muğla'mızda biz tüm renklerimizle güzeliz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğla'da çoraplar farkındalık için boyandı - Son Dakika
