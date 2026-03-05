Muğla'da Kadınlar Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
Muğla'da Kadınlar Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

05.03.2026 14:23  Güncelleme: 14:59
Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'sessiz yürüyüşte' çeşitli mesleklerden kadınlar, 'Emeğimiz Kimliğimiz, Sessizliğimiz Gücümüzdür' sloganıyla yürüyerek kadınların toplumsal rolüne dikkat çekti. Yürüyüşte İran'daki kadınlar da unutulmadı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık amaçlı düzenlenen "sessiz yürüyüşte" kadın hakim, savcı, doktor, öğretmen ve yöneticiler üniformalarıyla yürüdü. "Emeğimiz Kimliğimiz, Sessizliğimiz Gücümüzdür" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çatışmanın yaşandığı İran'daki kadınlar da unutulmadı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) koordinasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi'nin iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe kamuda görev yapan kadın hakim, savcı, avukat, doktor, öğretmen, belediye başkanı ve idareciler meslek kıyafetleriyle katıldı.

"Emeğimiz Kimliğimiz, Sessizliğimiz Gücümüzdür" sloganıyla yapılan yürüyüşte kadınlar, "Kadın belediye başkanıdır", "Kadın şofördür", "Kadın yöneticidir", "Kadın memurdur", "Kadın validir" yazılı dövizler taşıdı."

Olgunlaşma Enstitüsü önünde başlayan yürüyüşe Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve ŞÖNİM Müdürü Nilüfer Topkıran da katıldı. Yürüyüş, Kurşunlu Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda katılımcıları Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ile Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük karşıladı.

Etkinlik kapsamında Köyceğiz Kök Sesler Kadın Ritim Grubu sahne aldı. Programda çatışmaların yaşandığı İran'daki kadınlar için de bir performans gerçekleştirildi. Etkinlik halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

