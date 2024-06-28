Muğla'da Emekliler Geçinemiyor: 'Yatağa Girince Borç Düşünüyoruz' - Son Dakika
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Muğla'da Emekliler Geçinemiyor: 'Yatağa Girince Borç Düşünüyoruz'

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan emekliler, hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliğinden yakındı. Emekli maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirten emekliler, ürünlere yapılan zamların her geçen gün arttığını ifade etti. Bazı emekliler ise çocuklarının yardımıyla geçinmeye çalıştıklarını dile getirdi. Emekliler, siyasilerin vergileri hep alt tabakadan aldığını ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

28.06.2024 13:49
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(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan emekliler, geçinemediklerini ifade etti. Emekli bir vatandaş, "Refah payı diyorlar da hep bizden mi olacak? Başka kimseden olmayacak mı? Eşlerimiz huzursuz. Yatağa girince borç düşünüyoruz" dedi. Başka bir emekli ise "10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Çocuklar yardım etmezse açlıktan ölürüz" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan emekliler, hayat pahalılığı ve maaşların yetersizliğinden yakındı. 10 bin lira emekli maaşı ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirten emekliler, her geçen gün ise ürünlere zam yapıldığını belirtti. Bazı emekliler ise çocuklarının desteği ile geçinebildiklerini belirtti.

"Senin benim cebimdeki paraya göz dikilmiş"

Emekli bir vatandaş, "Daha çok zamlar gelecek. Hükümet işçiye, köylüye, memura sırtını çevirdi. Yimpaş'la Limak'la onlarla işini yapıyor, onlarla işini görüyor. Emekliler fasulyenin kilosunu pazardan 120 liraya alıyor. Emekliyiz ama emekli zammından memnun değiliz. Daha zamlar gelecek, bunlar bizim iyi günlerimiz" dedi.

Bir diğer emekli ise 20 bin lira maaş aldığını belirterek, "Bu devirde 20 bin liranın lafı olur mu? Memleket bitmiş. Her türlü şeye zam geliyorsa, hazinede, piyasada para yok, senin benim cebimdeki paraya göz dikilmiş. Bu nereye kadar? Fırat Nehri kollarla besleniyor, oradan akacağı yere akar. Devletin de belirli gelir kaynakları var. Sen gelir getiren kurumları yok edersen, satarsan nasıl yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Park içinde gözlemecilik yapan bir kadın ise, "Hayat her gün zam. Temmuz ayı diye bir şey yok. Yetişemiyoruz, dünya yetişemiyor. Pahalılık... Bizim için temmuz fark etmiyor, bize her gün zam geliyor. Bugün alıyorum çaya zam geldi, yarın alıyorum şekere zam geldi. Toptancılar bunu neye göre yapıyor bilmiyorum. Sürekli zam yapıyorlar" diye konuştu.

"Bizim siyasilerimiz vergileri hep alt tabakadan alıyor"

Başka bir emekli, "Nasıl geçineceğim? Çocuklar yardım etmezse mümkün değil. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Çocuklar yardım etmezse açlıktan ölürüz" dedi. Bir diğer emekli ise, "Emeklilerin  aldığı ücret belli. Satıcılar, çarşı pazar, her şey ateş pahası. Vergide adalet olacak, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak. Ama bizim siyasilerimiz vergileri hep alt tabakadan alıyor" dedi.

11 bin 400 lira maaş aldığını belirten bir emekli, "Bu para yetmiyor. Kiracı olduğumu, ev sahibi kirayı artırırsa ne yapacağımı kimse öngöremiyor. Ben 59 yaşındayım. Birçok iktidar gördüm. Türkiye üzerinde oynanan oyunların en büyük maşası olarak kullanılan iktidar bu iktidar. Bunu bir vatandaş olarak fark edebiliyorsam, siyasetçi bizden önce fark etmeli" diye konuştu.

"Yatağa girince borç düşünüyoruz"

Depremzede olan emekli bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Sadece evin sebze alışverişi 3 bin 750 lira. 6 bin lira da kuru gıda, deterjanlar, 10 bin liraya yakın benim giderim oluyor. Kira da 12 bin lira ödüyorum. Depremzedeyim, en düşüğüne oturuyorum şu anda. Depremden çıktığımız için eşyalarımız gitti, yeni eşyalar aldık, onların kredisini ödüyoruz. Yetiştiremiyoruz, üstelik bankaya da gidemiyoruz. Refah payı diyorlar da, hep bizden mi olacak? Başka kimseden olmayacak mı? Eşlerimiz huzursuz. Yatağa girince borç düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Emekliler Geçinemiyor: 'Yatağa Girince Borç Düşünüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Emekliler Geçinemiyor: 'Yatağa Girince Borç Düşünüyoruz' - Son Dakika
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